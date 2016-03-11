Система техосмотра автомобилей может измениться

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Контроль за техосмотром автомобилей предложили перенести с Российского союза автостраховщиков на новую организацию. В Госдуму внесен законопроект о создании Российского союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств.

Автоэксперт, член общественного совета при "Росавтодоре" Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему этот законопроект не примут.

"Несколько лет назад техосмотр передали Российскому союзу автостраховщиков, потому что государственный техосмотр полностью скомпрометировал себя взятками. Сейчас коррупция исчезла, и это стало недорого. Техосмотр проходят при покупке полиса ОСАГО. Он минимален: проверяется рулевая, тормозная система, отсутствие течи и работа световых приборов. В условиях кризиса, нельзя придумывать новую систему и тем более перекладывать расходы на хилый бюджет. Эта идея изначально обречена на провал", – пояснил он.

В России предложили создать новый орган для контроля за техосмотром

Как пишет "Российская газета", с этой инициативой законодательное собрание Ярославской области выступает уже в третий раз. По мнению депутатов, новая структура должна появиться на базе одного из министерств.

Закон о техосмотре вступил в силу 1 января 2012 года. До этого он проходил массу согласований. С того времени ни один пункт закона не был изменен.