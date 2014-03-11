В Подмосковье хотят создать кластер по производству автокомплектующих

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области планируется создать кластер по производству автокомплектующих, рассказал M24.ru зампред правительства Московской области Герман Елянюшкин. Площадку в поселении Лаговское Подольского района Подмосковье планирует представить на выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2014 в Каннах.

Речь идет о кластере, в котором разместятся заводы, выпускающие шины, бамперы, сидения и рули, пояснил M24.ru первый замглавы министерства инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов. Они смогут поставлять компоненты для заводов Renault в Москве, Peugeot-Citroen-Mitsubishi и Volkswagen в Калуге. По расчетам министерства, необходимые инвестиции в строительство кластера - около 900 млн евро.

"Мы хотим привлечь в Московскую область производителей автокомпонентов, которые будут поставлять продукцию для заводов по промышленной сборке автомобилей", - сказал Хромов.

По словам чиновника, сегодня до 30-40% производства автомобиля отдается на аутсорсинг. Концерн может сам выпускать кузов, двигатель, трансмиссию, а колеса, ручки, бамперы, руль, обшивку дверей заказывать у стороннего производителя.

"Производители автокомплектующих, как правило, открываются недалеко от заводов-сборщиков. В качестве площадки для кластера мы может предложить поселение Лаговское в Подольском районе, а также индустриальный парк между Зеленоградом и Солнечногорском. В Москве есть завод Renault "Автофрамос", в Калуге – заводы Peugeot-Citroen-Mitsubishi и Volkswagen, в Санкт-Петербурге – Toyota", - пояснил Хромов.

Вложиться в создание площадки французские компании, ожидается, что посредником между чиновниками и потенциальными инвесторами может выступить компания Renault. Делегация Московской области, которая на этой неделе посетит выставку коммерческой недвижимости MIPIM в Каннах, намерена также посетить кластер автокомпонентов под Парижем. В российском представительстве Renault от комментариев отказались.

Начальник управления внешних связей министерства инвестиций Антон Логинов сказал M24.ru, что, по предварительным оценкам, инвестиции в строительство кластер могут достигнуть 900 млн евро. "Строительство одного небольшого завода требует 20-30 млн евро. Мы планируем разместить 20-30 заводов", - пояснил Логинов.

Напомним, в феврале Градостроительный совет Московской области одобрил генплан поселения Лаговское Подольского района. Теперь власти предлагают площадки инвесторам. Так, недавно градсовет поддержал проект планировки территории ООО "Складские технологии" для размещения производственно-складского комплекса. Его площадь составит 10,8 тысяч кв. метров.

Гендиректор информационного портала Autodealer.ru Олег Дацкив говорит, что один производитель компонентов может поставлять продукцию различным автоконцернам. "Автофрамос" – крупное предприятие, которое выпускает более 100 тысяч автомобилей в год. Подольский район расположен на юге Подмосковья - менее, чем в 200 км от калужских заводов. Кластер вряд ли останется без заказов", - отметил Дацкив.

По словам эксперта, под Подольском расположено много старых предприятий, которые можно отремонтировать, и открыть в них новое производство. "Площадь подобных кластеров составляет несколько гектаров: это склады с сырьем и готовой продукцией, производственные помещения", - пояснил Дацкив.

Член экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике, руководитель проекта "Общественная Дума" Роман Терехин считает, что создание кластера положительно отразится на экономике Подмосковья. "Предприятия кластерного типа развиваются по эффекту "снежного кома". После завода по выпуску автокомплектующих открывается предприятие по производству сырья: сталелитейное, производство шин и так далее. Все это создает тысячи рабочих мест и увеличивает налоговые поступления в бюджет региона", - пояснил Терехин.

Напомним, в Подмосковье запускается целый ряд инвестиционных проектов. В Дубне в 2015 году планируется открыть научно-производственный комплекс "Гамма", который будет выпускать капиллярные фильтры и оборудование для медикаментозного очищения крови. Немецкая компания "Фрерус" готова инвестировать в предприятие 1,3 миллиарда рублей. В Одинцове и Железнодорожном могут появиться деловые кластеры. А города Юбилейный и Королев, возможно, образуют крупнейший в России наукоград.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская