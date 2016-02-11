Автовладельцам придется заменить полисы ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) объявил о замене всех бланков полисов ОСАГО с 1 июля 2016 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.

Замена, по его словам, нужна в качестве меры противодействия фальшивым бланкам полисов. Подробности операции не планируется сообщать до последнего момента и, по словам Юргенса, никому из водителей не придется нести дополнительные расходы.

Новые бланки будут иметь более высокий уровень защиты, и их стоимость увеличится на 6–15 процентов в зависимости от варианта защиты (повышения цен на страховку не предвидится).

Юргенс также обратил внимание водителей, покупающих поддельные дешевые полисы, на то, что осталось несколько месяцев и такая экономия не имеет смысла.

В РСА сообщили, что на 1 февраля 2016 года им удалось снять с делегирования 41 доменное имя, заблокировать 104 аккаунта в социальных сетях и 73 группы, ведущих на мошеннические ресурсы.