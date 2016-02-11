Провал грунта на 3-й Мытищинской улице ликвидируют до конца февраля

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Аварийные службы до конца февраля ликвидируют провал грунта на северо-востоке Москвы, сообщает МИА "Россия Сегодня".

На месте происшествия, вследствие которого пострадали два автомобиля, сейчас работают аварийные службы, проводится ремонт труб, сообщает префектура Северо-восточного округа. До конца месяца также планируется восстановить асфальтовое покрытие.

Инцидент произошел 3 февраля на 3-й Мытищинской улице, недалеко от первого корпуса дома 5. В яму, площадью три на пять метров, провалились две машины: одна ушла в землю наполовину, повреждения второй были незначительными. Ранее сообщалось, что глубина провала составила 3 метра.