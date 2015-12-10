Компенсации по ОСАГО увеличились на треть

Выплаты по ОСАГО выросли на треть

Выплаты по страховым полисам ОСАГО выросли на 36 процентов. За 9 месяцев страховщики компенсировали автомобилистам по страховкам более 86 миллиардов рублей. Эти цифры были озвучены на заседании президиума Всероссийского союза страховщиков.

Заместитель генерального директора "Ингосстраха" Илья Соломатин в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что компенсации увеличились из-за подорожания ремонта и запчастей.

"Тарифы были повышены в конце прошлого – начале этого года. Но мы предупреждали, что и выплаты увеличатся. На это наложилась еще и макроэкономическая ситуация. Запчасти и ремонт в рублевом эквиваленте выросли достаточно существенно. Этим и объясняется такой рост. Аварий не стало больше", – пояснил он.

Соломатин напомнил, что раньше лимит выплат по ОСАГО был сравнительно небольшим, а сейчас в Москве и области максимальная сумма компенсации составляет 500 тысяч, а по всей стране – 50 тысяч.

Эксперт добавил, что в последнее водители стали более активно пользоваться Европротоколом. "В прошлом году доля таких урегулирований была 5–7 процентов, а сейчас – около 20 процентов", – сказал он.

Как изменилась стоимость ОСАГО

Как пишет "Российская газета", по словам главы Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, в целом по всему страховому рынку прирост дали добровольное страхование жизни и ОСАГО. Автостраховка после двух повышений тарифов наконец выпуталась из глобального кризиса.

Ранее m24.ru сообщало, что с начала июля в России купили уже около 40 тысяч электронных полисов ОСАГО. По словам Юргенса, ежедневно продается примерно 600 электронных полисов. Напомним, российские автовладельцы с 1 октября могут заключить новый договор ОСАГО, оформив электронный полис (Е-полис).

Сейчас цена полиса зависит от возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и от региона, в котором он используется. За безаварийную езду водителям также дается скидка 50 процентов за десять лет. Помимо этого, цена страховки может быть значительно увеличена за вождение в пьяном виде, сообщение заведомо ложных сведений или бегство с места ДТП.

В апреле ЦБ увеличил тариф по ОСАГО в среднем на 40 процентов, а в недавнем докладе мегарегулятора говорилось, что страховка может стать дороже для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. В настоящее время страховой тариф для легкового автомобиля составляет 3432–4118 рублей.