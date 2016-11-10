Цены на автозапчасти в России выросли на 10 процентов

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Стоимость автозапчастей в России выросла на 7–10 процентов за одиннадцать месяцев 2016 года, сообщает Агентство "Москва".
По словам президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, некоторые производители подняли цены больше, чем в среднем по рынку. Например, Hyundai дважды увеличил стоимость товаров: на 10 процентов в первом квартале и еще на 10 процентов во втором. Компания была вынуждена это сделать, потому что не поднимала цены в 2015 году.
Другие же компании практически не изменили цены, потому что скорректировали их еще в прошлом году. Так, в Nissan увеличилась стоимость только некоторых товаров, а цены на основной ассортимент остались на прежнем уровне.
Еще одной причиной роста цен станет внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, она станет обязательной к установке на всех авто с новым одобрением типа транспортного средства (ОТТС) с 2017 года.
По словам представителя одного из крупнейших дилеров, с нового года концерны закладывают рост цен в среднем на 10–15 процентов. Стоимость будут сбрасывать только во время акций.