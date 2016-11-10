Правительство одобрило установку в автомобилях черных ящиков – СМИ

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Правительство РФ согласилось оснастить все автомобили "черными ящиками". Об этом сообщает газета "Известия".

Уже создана межведомственная рабочая группа, которая будет готовить законодательную базу для их внедрения. Кроме того, правительство планирует сформировать единую базу сбора, обработки и передачи любой информации о местоположении и состоянии автомобиля.

В начале октября стало известно, что российские автомобили могут оснастить "черными ящиками". Устройства должны будут фиксировать информацию о нарушениях водителей и отправлять данные в Госавтоинспекцию. Однако пока неясно, как будут фиксировать нарушения вроде проезда на красный свет или поворота в неразрешенном месте.

Позднее "черными ящиками" предложили оснастить грузовой автотранспорт. В большегрузах могут установить устройство, которое будет сочетать в себе функционал тахографа, системы взимания платы "Платон" и терминала ЭРА-ГЛОНАСС.