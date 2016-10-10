Замена акциз на бензин платой за километр пробега возможна технически – эксперт

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Замена акциз на бензин платой за километр пробега возможна технически. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Ранее эксперт заявил в интервью "Российской газете" о том, что акцизы на бензин могут заменить оплатой за километр пробега в ближайшие десять лет. Предполагается, что на автомобили будут прикреплять специальное устройство, записывающее историю поездок подобно счетчику за электричество.

"В общем и целом я считаю такие меры не только технически возможными, но и полезными, в том числе с социально-экономической точки зрения. Тридцать лет назад мобильными телефонами в Москве обладало от силы десять человек, теперь же, мне кажется, сим-карт стало больше, чем людей. То же самое можно сказать и про инновации в автомобильной сфере", – пояснил Блинкин.

Число автомобилей в городе может уменьшиться благодаря каршерингу



По словам Блинкина, в будущем машины будут меньше нуждаться в топливе, так как станут более экологичными, при этом автопробег будет увеличиваться. Эксперт также прокомментировал проблему большого количества авто в крупных городах.

"Город без автомобилей – вещь нереальная, а вот добиться меньшего количества машин в мегаполисе возможно, в частности, с помощью каршеинга", – добавил он.

Вместе с тем специалисты прогнозируют рост цен на бензин в следующем году. Ожидается, в связи с увеличением налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, стоимость бензина может увеличиться более чем на рубль за литр. Российские власти надеются, что нефтепереработчики будут наращивать цены на бензин постепенно в течение нескольких лет, чтобы сохранить стабильность работы рынка.