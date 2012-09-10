Отправить сообщение автовладельцу можно будет, зная номер машины

Фото: ИТАР-ТАСС

С конца осени в Москве можно будет отправить SMS владельцу автомобиля, зная лишь госномер его машины. Для этого столичный департамент информационных технологий разрабатывает специальное приложение.

Программа сначала выйдет для мобильной платформы Apple iOS, затем - для Google Android, а после - для Microsoft Windows Phone. При этом отправитель не узнает о владельце автомобиля ничего в дополнение к номеру, сообщает РИА Новости.

По словам представительница департамента Елены Новиковой, отправить сообщение можно будет только тем, кто установит приложение. На их телефон будут приходить обезличенные SMS от сервиса.

Также планируется запустить сайт, с которого можно будет послать сообщение, не устанавливая приложения на мобильный.

По мнению разработчиков, сервис будет полезен, чтобы информировать автомобилистов о неприятностях с машиной, либо о том, что они неправильно припарковались.

Также с помощью приложения можно будет следить за перемещением общественного транспорта, получать информацию о правилах дорожного движения, а также оплачивать штрафы. Не исключено, что через сервис можно будет передавать в Госавтоинспекцию фотографии нарушителей.