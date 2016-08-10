Автомобили отечественного производства угоняют в Москве чаще других

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Автомобили среднего класса и отечественные машины в Москве угоняют чаще других. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник специализирующегося по борьбе с угонами и криминальным автобизнесом отдела в управлении московского уголовного розыска Сергей Желтков.

Дешевые автомобили обычно разбирают на запчасти, которые продают по более низким ценам, нежели у официальных поставщиков. В то же время элитные машины для последующей продажи обычно угоняют "на заказ".

Чтобы защитить свою машину от угона, лучше пользоваться "старыми механическими противоугонными средствами: "секретками", блокираторами коробки, капота". Желтков добавил, что это не защитит от кражи автомобиля, но увеличит время похищения. По его словам, угонщики "вынуждены действовать быстро, чтобы их не успели заметить бдительные граждане или полицейские".

За пять месяцев этого года количество краж и угонов в России сократилось более чем на 15-16 процентов по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период было украдено 13,8 тысяч автомобилей, и еще 9,3 тысячи угнано.