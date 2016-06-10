Государство поможет автопроизводителям экспортировать машины за границу

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Государство собирается помочь российским автопроизводителям выйти на внешние рынки. Согласно плану правительства, к 2020 году каждая четвертая машина должна идти на экспорт.

Директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", какие российские марки могут быть востребованы за рубежом.

"Сейчас автомобили российской сборки составляют практически 80 процентов тех автомобилей, которые продаются в России. И все они имеют экспортный потенциал. Думаю, в первую очередь поддержку будут получать исконные российские производители. Как обычно, АвтоВАЗ будет впереди планеты всей. И у него есть проекты с экспортным потенциалом: Lada Vesta и Lada Xray. Европа даже ждет эти машины, у них достаточно низкая цена для европейских рынков", – пояснил он.

По словам эксперта, за границей будет хорошо продаваться и автомобили УАЗ. "Кроме "Лады", из чисто российских остался один УАЗ. Но думаю, что у него большого потенциала в Европе нет, а скорее в Казахстане, Белоруси, Украине, Азербайджане и Армении", – добавил он.

За рубеж будут экспортироваться Lada Vesta и Lada Xray – эксперт

Как пишет "Коммерсантъ", в начале этого года российские автомобильные заводы были загружены всего на 40 процентов. По данным Минпромторга, продажи сокращаются не только в стране, но и за рубеж. В январе-апреле, экспорт легковых машин упал на 33 процента, до 21,9 тысяч машин, а грузовиков – на 25,5 процента, до 3,8 тысячи штук.

Издание отмечает, что автопроизводители поддерживают идею о росте экспорта. КамАЗ в 2016 году планирует увеличить поставки за рубеж на 21%, до 7 тысячи грузовиков, а АвтоВАЗ – более чем в полтора раза, до 50 тысяч машин.