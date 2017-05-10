ЦОДД призвал водителей присоединиться к акции "Сохрани жизнь.Сбавь скорость"

Столичных водителей просят присоединиться к всероссийской акции "Сохрани жизнь. Сбавь скорость". Об этом m24.ru рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

До 14 мая по всей стране проходят мероприятия, посвященные неделе безопасности дорожного движения. В столице на 160 табло размещена информация о необходимости соблюдать скоростной режим.

Юрьев отметил, что из-за его превышения происходит большое количество аварий. Снизив скорость, каждый автолюбитель делает безопасными дороги и бережет свою жизнь.

С 2010 года количество аварий в столице сократилось на 46 процентов . Кроме того, за последние шесть лет снизилось количество нарушений правил дорожного движения, совершенных столичными водителями.

В Москве установлены 1424 видеокамеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, и еще 305 муляжей. Они выглядят как настоящие, однако информацию в ГИБДД не передают. Такие камеры устанавливают в профилактических целях и регулярно перевешивают.

Комплексы могут фиксировать не только скорость, но также выезд на выделенные полосы для транспорта, правила парковки, выезд на пешеходный переход. Кроме того, они способны фиксировать нарушение на минимальном расстоянии от прибора – 10–15 метров.

