Россияне назвали самые "женские" автомобили

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Самым женским автобрендом в России признали Peugeot. Эту марку как символ автомобиля для "прекрасного пола" выбрали более 62 процентов участников опроса агентства "Автостат". На втором месте оказался Citroen, а на третьем – немецкий Opel.

Автогонщик Алена Невольникова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", почему автомобили не стоит делить на "мужские" и "женские".

"Я не разделяю машины на женские и мужские. Это какие-то сложившиеся стереотипы. Может, так считают из-за габаритов или из-за того, что больше девушек выбирают эти машины. Может, делят по внешнему виду. Мой автомобиль внешне достаточно скромный, я не хотела как-то выделять машину в потоке. Больше уделяю внимание техническим характеристикам", – сказала она.

Эксперт добавила, что мужчин и женщин на дороге легко узнать по стилю вождения. "Более агрессивно – с обгонами, подрезаниями, "шашками" – водят мужчины, а девушки так ведут себя очень редко", – сказала она.

Самым женским автомобилем россияне считают Peugeot

Добавим, ежегодно автоэксперты выбирают "Всемирный женский автомобиль года". В прошлом году им стал флагманский внедорожник Volvo XC90. Также в списке финалистов Mercedes S-Class, Mazda MX-5, BMW i8 и другие достаточно крупные модели.

Ранее m24.ru сообщало, что москвичи стали чаще покупать дорогие автомобили. За прошедший год в столице продано 764 машины класса люкс, это больше в два раза, чем в 2014 году. Эксперты считают, что высокий спрос вызван выходом на рынок новой модели Maybach. Быстро расходятся также Rolls-Royce и Lamborghini. А Bentley у состоятельных москвичей уже не так популярен. Его продажи, по данным специалистов, снизились на несколько процентов.