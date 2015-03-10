Московский завод Renault возобновил выпуск автомобилей

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Столичный автозавод Renault возобновил производство после трехнедельной остановки, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителей предприятия, конвейер остановили 16 февраля для оптимизации производства.

Ранее сообщалось, что автомобилестроительный концерн приостанавливал работу московского завода до конца новогодних праздников. Работа предприятия была приостановлена с 11 декабря по 11 января.

Такое решение было принято из-за падения спроса на автомобили в России и общей экономической ситуацией. Также на праздники были частично остановлены конвейеры завода Ford во Всеволжске.

При этом, по словам представителя компании, производство автомобилей Renault на мощностях ОАО "АвтоВАЗ" продолжается. Компания также не останавливала импорт автомобилей, несмотря на ослабление рубля.