Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2015, 09:46

Транспорт

Московский завод Renault возобновил выпуск автомобилей

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Столичный автозавод Renault возобновил производство после трехнедельной остановки, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителей предприятия, конвейер остановили 16 февраля для оптимизации производства.

Ранее сообщалось, что автомобилестроительный концерн приостанавливал работу московского завода до конца новогодних праздников. Работа предприятия была приостановлена с 11 декабря по 11 января.

Такое решение было принято из-за падения спроса на автомобили в России и общей экономической ситуацией. Также на праздники были частично остановлены конвейеры завода Ford во Всеволжске.

При этом, по словам представителя компании, производство автомобилей Renault на мощностях ОАО "АвтоВАЗ" продолжается. Компания также не останавливала импорт автомобилей, несмотря на ослабление рубля.

автомобили Renault предприятия заводы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика