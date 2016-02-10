Audi отзывает 170 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Компания Audi Group отзывает 170 тысяч автомобилей из-за дефектов в подушках безопасности от компании Takata, передает МИА "Россия сегодня". Отзыв затрагивает автомобили 2005–2014 модельных годов. Немецкая автомобилестроительная компания Audi Group входит в состав концерна Volkswagen Group.

С начала 2016 года из-за неисправности подушек безопасности Takata было отозвано более семи миллионов автомобилей таких марок, как Audi, Volkswagen, Ford, Mazda и Honda.

Ранее в среду немецкий автопроизводитель Daimler также объявил об отзыве 840 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности Takata. Daimler решил отозвать 705 тысяч автомобилей Mercedes-Benz и 136 тысяч грузовиков Daimler в Соединенных штатах Америки.

Издержки оцениваются примерно в 340 миллионов евро (380 миллионов долларов). Компания сообщила, что в результате отзыва ее чистая прибыль сократится до 8,7 миллиарда евро (9,7 миллиарда долларов).

Впоследствии агентство Рейтер сообщило, что немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает 680 тысяч одноименных автомобилей в США по аналогичной причине. По словам представителя компании, отзыв затронет модели, выпущенные в период с 2006 по 2014 год. Сумма издержек не уточняется.