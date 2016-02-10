УАЗ возобновит производство "Хантеров"

Фото: uaz.ru

Ульяновский автозавод возобновит производство "Хантеров" – потомков знаменитых УАЗ-469, сообщает пресс-служба предприятия. Машины сняли с конвейера в 2015 году из-за того, что они "морально и физически устарели".

По словам представителей завода, возобновление производства связано "с большим количеством запросов от покупателей". Возвращенный "Хантер" получит дополнительные опции систем безопасности: индикатор непристегнутого ремня, крепление ISOFIX на 2-х задних сиденьях и 3-х точечный ремень безопасности.

Продаваться внедорожник будет в трех версиях: "Классик", "Трофи" (специальный цвет кузова, защита рулевых тяг и раздаточной коробки), а также "Победной серией" (аэрография, армейская раскраска и сувенирный комплект). Стоит "Хантер" 409, 459 и 459 тысяч рублей соответственно.

Помимо "Хантера", УАЗ продает модель "Патриот" двух вариантов: классическом и пикап.