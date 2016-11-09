Госдума отказалась вводить уголовную ответственность для эвакуаторщиков

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за неправомерную эвакуацию транспортных средств. Депутаты сочли, что все необходимые меры правовой защиты предусмотрены действующим законодательством, сообщает Агентство "Москва".

В частности, такие дела могут быть квалифицированы по статьям КоАП "Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию" или "Превышение должностных полномочий".

Авторы законопроекта предлагали внести поправки в уголовную статью о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Для нарушителей предполагалось установить штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Также законопроект предусматривал принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.