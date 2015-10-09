Российский филиал Renault зарегистрирует товарный знак "Москвич"

Фото: wikipedia.org

Компания "Рено Россия", являющееся российским филиалом Renault, подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака "Москвич" и его эмблемы, которая ранее размещалась на кузове одноименных автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на материалы ведомства.

Уточняется, что компанией 7 октября было подано более пяти заявок. Она закрепляет за собой права на словесные обозначения "Москвич" и Moskvich, а также эмблемы которые использовались на автомобилях производства Московского Автомобильного завода им. Ленинского комсомола (АЗЛК) за всю историю.

АЗЛК был создан в 1945 году постановлением Совета Министров СССР, когда было принято решение о начале производства малолитражных автомобилей "Москвич". В 1974 году количество выпущенных машин марки достигло 2 миллионов экземпляров.

В 1998 году с конвейера ОАО "Москвич" сошел 5-миллионный автомобиль "Князь Владимир". В 2001 году сборка автомобилей была остановлена в связи с банкротством предприятия, с 2002 году остановлено и производство запчастей.

В настоящее время на перестраиваемых московскими властями цехах АЗЛК осуществляется производство "Рено Россия".