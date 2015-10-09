Названы самые популярные машины в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые популярные новые машины в Москве. В десятке лидеров оказались только иномарки. Первое место заняла Hyundai Solaris. В этом году москвичи купили более 10 тысяч этих машин. За ней следуют Kia Rio, Skoda Octavia, Volkswagen Polo Sedan и Toyota Camry.

Главный редактор Авто.Вести.Ru Павел Блюденов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему в лидерах оказалась Toyota и насколько в столице популярны российские автомобили.

"Toyota Camry использует большой корпоративный сектор. Во время кризиса Toyota смогла удержать цены, и за счет этого ее предложение оказалось еще более интересным. В Москве уровень дохода гораздо выше, чем в регионах, поэтому здесь люди выбирают иномарки.

А в регионах очень хорошо держится АвтоВАЗ. Сейчас правда есть небольшой провал, но это связано с тем, что выходят новые модели – Lada Vesta и Lada Xray. Люди их ждут и не хотят покупать старые модели. Поэтому продажи немного снижаются. Как только появится Vesta, статистика поменяется даже в Москве", – пояснил он.

Добавим, после пятерки лидеров в рейтинге идут Nissan X-Trail, Kia Ceed, Skoda Rapid, Toyota RAV4 и Renault Duster.

Среди автомобилей с пробегом самой востребованной машиной оказался Ford Focus. На втором месте – Opel Astra, на третьем – Volkswagen Passat. Четвертую позицию занимает Skoda Octavia, а пятую – Mercedes-Benz E-класса.

Ранее m24.ru сообщало, что за последние пять лет ежегодно в столице покупали в среднем 335 тысяч легковых машин. Вместе с Московской областью, находящейся на втором месте рейтинга, за пять лет продавались в среднем почти 521 тысяча машин в год. Это составляет более 20 процентов от общей емкости российского рынка.