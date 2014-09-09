Полицейские задержали подозреваемых в краже иномарок

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Столичные полицейские задержали подозреваемых в серии автомобильных краж, сообщает пресс-служба МВД России.

На днях на северо-востоке Москвы злоумышленники угнали у женщины иномарку стоимостью более полутора миллиона рублей. По "горячим следам" полицейские задержали двух уроженцев Алтайского края, один из которых ранее был судим. Кроме того, у подозреваемых изъяли похищенную иномарку.

Полицейские полагают, что задержанные причастны к аналогичным преступлениям в столице, Новосибирской области и Алтайском крае. Сыщики изъяли у подозреваемых пять иномарок, похищенных в различных регионах. Также установлено, что украденные авто перегоняли для продажи в Казахстан и Алтайский край.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Кража". Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.