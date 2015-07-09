База страховых случаев автовладельцев станет доступна онлайн

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Для водителей запустят специальный портал, на котором они смогут проверить свою страховую историю. Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что узнать свою страховую историю можно и сейчас, написав заявление страховщику, но с появлением электронной площадки эта услуга станет намного удобнее.

"Сейчас это тоже можно сделать, обратившись в свою страховую компанию в письменном виде. Запрос идет, и через какое-то время тебе предоставляют бумагу с твоей страховой жизнью. Теперь у гражданина будет возможность посмотреть свою страховую историю онлайн", – пояснил он.

Эксперт добавил, что сейчас страховые истории водителей доступны в режиме онлайн только страховым компаниям. "Сейчас существуют договоры между РСА и крупнейшими базами данных страховых компаний, в частности Национальным бюро страховых историй, по которым вся история граждан по самым разным видам страховки стекается, и ее можно посмотреть для каждого гражданина и автомобиля. Но пока это могут сделать только страховые компании, которые работают в РСА. Друг с другом обмен данными у них уже налажен", – сказал он.

Отметим, на этом сайте будет вся информация по договорам КАСКО и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО – расширенное ОСАГО). Эта информация будет поступать не только от страховых компаний, входящих в РСА, но и тех страховщиков, которые работают по добровольным видам страхования.

По этой информации автомобилистам будут рассчитывать скидки или повышать стоимость полиса.

Ранее m24.ru сообщало, что правительство России внесло в Госдуму проект закона об исключении страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) из списка документов для оформления ОСАГО по Сети.

Согласно тексту распоряжения, это позволит упростить оформление страховки.

Напомним, с 1 июля полис ОСАГО можно купить на сайтах страховых компаний. Пока такой возможностью могут воспользоваться только те, кто хочет продлить действие страховки.