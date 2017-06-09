Ford отзывает в России 240 автомобилей Explorer из-за вероятности потери контроля над управлением, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2014 году. В этих машинах может быть некачественной сварка рычага, регулирующего схождение задних колес. Из-за дефекта существует вероятность потери рулевого и затруднения управления, а также шума в задней подвеске.

Владельцам Ford Explorer сообщат о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр по телефону или письменно. Также водители могут сами определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Посмотреть список можно здесь.

Специалисты заменят на автомобилях два рычага регулировки схождения колес, проверят углы их установки и отрегулируют схождение задних колес.