Три лучшие в мире машины назвали в Женеве

В Женеве объявили финалистов конкурса "Лучший автомобиль мира в 2017 году" (WCOTY). Список лучших автомобилей опубликован на сайте World Car Awards.

Ими стали немецкие Audi Q5 и Volkswagen Tiguan, а также британский Jaguar F-Pace. Победителя объявят в Нью-Йорке в апреле.

В 2016 году лучшим автомобилем стал родстер Mazda MX-5, а в 2015 году – Mercedes-Benz W205.