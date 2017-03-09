Минпромторг предложил изменить льготы на покупку авто семьям и новичкам

Минпромторг предложил изменить схему получения льгот по стимулирующим программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", передает телеканал "Москва 24". Предполагается, что участники программ смогут рассчитывать на десятипроцентную скидку.

Чтобы претендовать на скидку по программе "Первый автомобиль", машина должна быть первой в собственности человека, который моложе 30 лет. По второй программе у человека должно быть двое или более несовершеннолетних детей.

Ранее планировалось, что при покупке по программе "Первый автомобиль" стоимостью до 800 тысяч рублей водители получат субсидию в 60 тысяч. Что касается программы "Семейный автомобиль", то должна была даваться субсидия в 100 тысяч на авто не дороже миллиона рублей.

Один из плюсов обеих программ в том, что их можно использовать вместе со льготным кредитом. В правительстве рассчитывают, что благодаря скидке удастся продать до 400 тысяч автомобилей за год.