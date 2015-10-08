Москвичи не спешат "переобувать" автомобили в связи со снегопадом

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Первый московский снег не вызвал ажиотажа среди московских автомбилистов, сообщили представители сервиса Фламп. Компания провела опрос и выяснила, что большинство владельцев авто в ближайшее время не собираются пользоваться услугами шиномонтажа.

"Лишь 14 процентов опрошенных жителей города ответили, что уже успели "переобуть" свои автомобили. Еще 24 процента собираются сделать это на ближайших или следующих выходных. И подавляющее большинство – 62 процента опрошенных никак не отреагировали на изменение погоды и в ближайшее время будут продолжать ездить на летней резине", – сообщили в пресс-службе компании.

Автомобилисты не спешат переходить на шипы, из-за того, что дневная температура в городе еще не опустилась ниже нуля, а падающий на улицы снег быстро тает. Однако есть и менее тривиальные ответы. Так, некоторые участники опроса заботятся о московских дорогах и не хотят "убивать" их зимней резиной, а кто-то до наступления холодов просто планирует ездить на общественном транспорте.

Представители компании отметили, что в Москве работает почти 2000 компаний, оказывающих услуги шиномонтажа. Больше всего их в Юго-Восточном округе города. Там работают 506 мастерских. Меньше всего компаний зарегистрировано в Юго-Западном округе – 285.

Примерно в половине шиномонтажей услуги смены резины R14 обойдутся в 1500 рублей или дешевле, а самая дорогая мастерская берет за услугу 8500 рублей.

Сервис Фламп также проанализировал отзывы москвичей о шиномонтажах и выяснил, что чаще всего горожане жалуются на грубое отношение работников компаний, проблемы с управляемостью машины после "переобувки" и несоответствие заявленных на сайте компании цен реальным.

Главными преимуществами мастерских жители столицы считают короткие очереди, наличие беспроводного интернета и удобной комнаты ожидания, а также качественную и быструю работу по замене шин.

Напомним, аномальный холод пришел в столицу вместе с циклоном в конце дня 6 октября. Ночь на среду стала самой холодной с начала осени, а 7 октября город завалило снегом. Особенно сильный снегопад наблюдался на юге и юго-востоке города. Столичный департамент транспорта прогнозирует серьезное осложнение ситуации на дорогах и рост числа ДТП.

Автомобилистов уже попросили быть предельно внимательными и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Холодная погода, соответствующая климатической норме начала ноября, сохранится в столице до конца недели. Синоптики прогнозируют продолжение коротких снегопадов и заморозки. Но уже во вторник следующей недели холода отступят, и начнется потепление. Столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов.

Отметим, что переходить на зимние шины не советовали и синоптики Гидрометцентра. Еще в начале недели они сообщили, что в столицу еще придет тепло. А вот ГИБДД напротив рекомендовала водителям "переобуть" автомобили.