Торговля "красивыми" номерами снизит безопасность на дороге – эксперт

Фото: ТАСС

Несколько дней назад в Зеленоград поступила партия автономеров знаки серии "В ххх ОР 777 RUS", и за ними отправились столичные автомобилисты. Однако 8 октября в пресс-службе столичной полиции заявили, что эта серия номеров отозвана из Зеленограда.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что продажа "красивых" номеров может создать у их обладателей чувство превосходства на дороге.

"Это очень опасно для безопасности движения. Ощущение превосходства в связи с какими-то особыми номерами может позволять водителю совершать какие-то действия, которые приводят к нарушению безопасности для всех участников. Продажа "красивых" номеров носит разрушительный характер.

Номера должны выдаваться по очереди без всякой выделенной категории. Для исключения коррупционной составляющей внедрена электронная система продаж", – пояснил он.

Добавим, что номера этой серии отправили в регистрационные отделы, расположенные в разных округах столицы, и будут выдавать автомобилистам в порядке электронной очереди наряду с номерами других серий.

Ранее сообщалось, что в регистрационное подразделение ГИБДД очередь начала выстраиваться еще задолго до открытия. А причиной тому послужило то, что в этом подразделении выдают номера "В ххх ОР", что читается, как "вор". Оказывается, число любителей странных буквенных сочетаний номера, а также повторяющихся цифр на дорогах страны не иссякает.

Напомним, сотрудники московской ГИБДД больше не занимаются распределением автомобильных регистрационных номеров. В начале марта инспекция запустила в столице электронную программу, которая отвечает за выдачу госзнаков. Программу назвали антикоррупционной, поскольку она лишает возможности нечистых на руку госавтоинспекторов зарабатывать на продаже номеров с красивой комбинацией букв и цифр.