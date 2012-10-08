Грузовики из Китая хотят проверить на соответствие экостандартам

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоммерческое партнерство "Объединение автопроизводителей России" (ОАР) настаивает на проверке грузовиков, ввезенных в РФ из Китая и Кореи. Организация уже обратилась в ряд министерств и ведомств РФ с просьбой проверить зарубежные грузовики на соответствие экостандартам.

По данным объединения, при ввозе автомобилей из Кореи и Китая в Россию нарушается технический регламент о требовании к выбросам в окружающую среду. По документам ввозимые грузовики проходят как автомобили класса "евро-4", то есть практически безопасные для природы, а на самом деле их экологический класс - "евро-2", сообщает "Интерфакс".

Регламент запрещает ввозить в Россию автомобильную технику классом ниже "евро-4". В результате нарушений, по мнению ОАР, в в бюджет страны не поступают в полном объеме ввозные пошлины и налоги, а кроме того, наносится серьезный вред окружающей среде. Также производители считают, что ввоз неэкологичной техники вредит добросовестным компаниям, которые производят автомобили стандарта "евро-4" и выше.

ОАР сообщает, что в результате проверки грузовика марки Shanqi специалистами были обнаружены не только нарушения экостандартов, но и несоответствия требованиям безопасности автомобилей. В частности, машина не была оборудована антиблокировочной системой и системой регулировки износа.

Организация обратилась в Минпромторг и Росстандарт с просьбой ужесточить систему сертификации автомобилей.