Новые программы поддержки автопрома заработают в России в июле

Новые меры поддержки автопроизводителей запустят в России с 1 июля. Как сообщает "Коммерсантъ", они должны снизить стоимость автомобилей.

По словам главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, в июле Минпромторг запустит новые программы поддержки автопрома: "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский тягач", "Русский фермер" и "Свое дело".

Кроме того, по лизинговым программам субсидируемый процент увеличится с десяти до 12,5 процента, а к программам кредитного субсидирования добавят скидку в десять процентов от стоимости автомобиля.

На новые меры поддержки автопроизводителей из государственного бюджета выделят 7,5 миллиарда рублей.

Ранее на 2017 год продлили программы льготного автокредитования и лизинга колесных транспортных средств.

По программе льготного автокредитования максимальная стоимость автомобиля увеличится с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Это мера позволит расширить перечень субсидируемых автомобилей и компенсировать подорожания в 2016 году.

Условия программы лизинга автомобилей в 2017 году не изменятся по сравнению с 2016 годом. В ее рамках правительство рассчитывает реализовать 41,5 тысячи машин.

