Новые программы поддержки автопрома заработают в России в июле

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Новые меры поддержки автопроизводителей запустят в России с 1 июля. Как сообщает "Коммерсантъ", они должны снизить стоимость автомобилей.
По словам главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева, в июле Минпромторг запустит новые программы поддержки автопрома: "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский тягач", "Русский фермер" и "Свое дело".
Кроме того, по лизинговым программам субсидируемый процент увеличится с десяти до 12,5 процента, а к программам кредитного субсидирования добавят скидку в десять процентов от стоимости автомобиля.
На новые меры поддержки автопроизводителей из государственного бюджета выделят 7,5 миллиарда рублей.
По программе льготного автокредитования максимальная стоимость автомобиля увеличится с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Это мера позволит расширить перечень субсидируемых автомобилей и компенсировать подорожания в 2016 году.
Условия программы лизинга автомобилей в 2017 году не изменятся по сравнению с 2016 годом. В ее рамках правительство рассчитывает реализовать 41,5 тысячи машин.