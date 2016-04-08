Форма поиска по сайту

08 апреля 2016, 09:36

Транспорт

Движение на дорогах может быть осложнено из-за дачного сезона

Фото: ТАСС/Иван Гущин

Движение на столичных дорогах может быть затруднено из-за предстоящего открытия дачного сезона в связи с потеплением на ближайших выходных, передает пресс-служба ЦОДД.

Затруднения ожидаются на съездах с кольцевых магистралей, вылетных магистралях по направлению в область, ТТК и МКАД. В воскресные дни прогнозируется приток автомобилей по направлению в город.

На основных дорогах возможны пробки из-за открытия дачного сезона

8 апреля возможны пробки на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе. Также ожидается проблемная ситуация на дорогах в центре Москвы.

Сотрудники ЦОДД просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП, а также, по возможности, перенести поездки за город на внепиковые часы.

автомобили пробки наземный транспорт выходные трафик потепление ЦОДД дачный сезон

