На севере Москвы сгорели три машины

Три машины сгорели на севере Москвы

Три автомобиля сгорели минувшей ночью на севере Москвы.

Около 03.30 на Ленинградском шоссе, у дома номер № 9, возник пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили три горящих автомобиля марок Mercedes и Volvo. Еще две машины, припаркованные неподалеку, пострадали.

Причины возгорания пока не установлены. Среди версий рассматриваются поджог и короткое замыкание электропроводки одной из машин.

Совсем недавно, в ночь на 3 апреля, на севере Москвы произошло похожее ЧП. На открытой стоянке автобазы в Магистральном переулке произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей около 03.00.

Как сообщал M24.ru, загорелись сразу семь припаркованных автомобилей. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение получаса.