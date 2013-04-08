Форма поиска по сайту

08 апреля 2013, 09:42

Транспорт

На севере Москвы сгорели три машины

Три автомобиля сгорели минувшей ночью на севере Москвы.

Около 03.30 на Ленинградском шоссе, у дома номер № 9, возник пожар. Прибывшие на место спасатели обнаружили три горящих автомобиля марок Mercedes и Volvo. Еще две машины, припаркованные неподалеку, пострадали.

Причины возгорания пока не установлены. Среди версий рассматриваются поджог и короткое замыкание электропроводки одной из машин.

Совсем недавно, в ночь на 3 апреля, на севере Москвы произошло похожее ЧП. На открытой стоянке автобазы в Магистральном переулке произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей около 03.00.

Как сообщал M24.ru, загорелись сразу семь припаркованных автомобилей. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение получаса.

