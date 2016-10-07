Столичным водителям напомнят об истечении срока скидки на штраф

Фото: ТАСС/Андрей Любимов
Столичные водители смогут настроить дату напоминания об истечении срока действия скидки на штраф, сообщает mos.ru. В электронных уведомлениях ГИБДД появилась новая функция "Добавить в календарь".
Теперь из электронного письма можно перейти в календарь и включить напоминание, чтобы успеть заплатить только половину суммы. Касается это тех нарушений, которые подпадают под правило о возможности оплаты штрафа со скидкой в течение 20 дней.
В электронном письме, которое приходит через сутки после вынесения постановления, есть информация о сумме штрафа и дате нарушения, а также ссылки на подробную информацию и фотографии на московском портале госуслуг и портале "Автокод".
Новый сервис доступен москвичам, которые оформили подписку на уведомления о новых штрафах ГИБДД на московском портале госуслуг или в официальных городских мобильных приложениях.
Чтобы подключить оповещения, нужно сохранить в личном кабинете как минимум один параметр – номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Сейчас на сервис подписаны уже 827 тысяч человек.
