Столичным водителям напомнят об истечении срока скидки на штраф

Фото: ТАСС/Андрей Любимов

Столичные водители смогут настроить дату напоминания об истечении срока действия скидки на штраф, сообщает mos.ru. В электронных уведомлениях ГИБДД появилась новая функция "Добавить в календарь".

Теперь из электронного письма можно перейти в календарь и включить напоминание, чтобы успеть заплатить только половину суммы. Касается это тех нарушений, которые подпадают под правило о возможности оплаты штрафа со скидкой в течение 20 дней.

С 1 января 2016 года оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой можно в течение 20 дней с момента его получения. Скидка не распространяется на штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ДТП с пострадавшими, а также за повторные правонарушения – превышение скорости более чем на 40 километров в час и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В электронном письме, которое приходит через сутки после вынесения постановления, есть информация о сумме штрафа и дате нарушения, а также ссылки на подробную информацию и фотографии на московском портале госуслуг и портале "Автокод".

Новый сервис доступен москвичам, которые оформили подписку на уведомления о новых штрафах ГИБДД на московском портале госуслуг или в официальных городских мобильных приложениях.

Чтобы подключить оповещения, нужно сохранить в личном кабинете как минимум один параметр – номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Сейчас на сервис подписаны уже 827 тысяч человек.