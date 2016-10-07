Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2016, 18:51

Транспорт

Столичным водителям напомнят об истечении срока скидки на штраф

Фото: ТАСС/Андрей Любимов

Столичные водители смогут настроить дату напоминания об истечении срока действия скидки на штраф, сообщает mos.ru. В электронных уведомлениях ГИБДД появилась новая функция "Добавить в календарь".

Теперь из электронного письма можно перейти в календарь и включить напоминание, чтобы успеть заплатить только половину суммы. Касается это тех нарушений, которые подпадают под правило о возможности оплаты штрафа со скидкой в течение 20 дней.

С 1 января 2016 года оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой можно в течение 20 дней с момента его получения. Скидка не распространяется на штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ДТП с пострадавшими, а также за повторные правонарушения – превышение скорости более чем на 40 километров в час и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В электронном письме, которое приходит через сутки после вынесения постановления, есть информация о сумме штрафа и дате нарушения, а также ссылки на подробную информацию и фотографии на московском портале госуслуг и портале "Автокод".

Новый сервис доступен москвичам, которые оформили подписку на уведомления о новых штрафах ГИБДД на московском портале госуслуг или в официальных городских мобильных приложениях.

Чтобы подключить оповещения, нужно сохранить в личном кабинете как минимум один параметр – номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Сейчас на сервис подписаны уже 827 тысяч человек.

Водителей могут начать лишать прав за систематические нарушения правил дорожного движения. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.

Согласно законопроекту, лишение прав на срок от года до полутора лет будет грозить автовладельцам, нарушившим ПДД более трех раз. Водителей без прав обяжут выплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

автомобили скидки штрафы ГИБДД напоминания

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика