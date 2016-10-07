Столичные водители начали менять летние шины на зимние

Синоптики обещают жителям столицы заморозки и первый снег уже в начале следующей недели. Поэтому первые москвичи отправились в шиномонтаж менять летнюю резину на зимнюю, передает телеканал "Москва 24".

Эксперты уверяют – для этого сейчас самое удачное время. Очередей в шиномонтажах еще нет, поэтому у специалистов есть возможность уделить больше внимания каждому клиенту.

Тем же, кто опасается переобуваться до наступления холодов, советуют не беспокоиться. В зимней резине нельзя ездить, когда среднесуточная температура составляет семь градусов и выше. В ночь на понедельник, 10 октября, столбики термометра покажут от минус двух до трех градусов. В понедельник днем воздух прогреется до восьми градусов.

Как выбрать зимнюю резину

Специалисты советуют для езды по городу, особенно владельцам внедорожников, брать шины без шипов, так называемые липучки. Чем такая резина отличается от летней, рассказал заместитель директора сети шинных центров Александр Львов.

"Принципиальная разница в том, что зимняя шина значительно ламелизирована. Ламелии – это мелкие прорези на протекторе шины. Это создает лучшее сцепление. Кроме того, состав резиносмеси значительно мягче и не дубеет зимой", – пояснил специалист.

Новые липучки для внедорожника обойдутся в 40 тысяч рублей. Машину среднего класса можно переобуть дешевле раза в два. К тому же, всегда есть вариант приобрести резину б/у. Правда, такая шина должна быть не старше пяти лет и иметь глубину протектора не меньше 4-х миллиметров.

Те, у кого нет возможности хранить летнюю резину в гараже, могут обратиться в центры хранения шин. Услуга хранения колес в течение 30 дней обойдется в 600 рублей. Это средняя цена по рынку. Если сдать на сезон – семь месяцев – получится от 1800 рублей до 3000 за четыре шины в зависимости от их размера.