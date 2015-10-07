Российские дилеры не хотят возвращать покупателям всю стоимость бракованных авто

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Российские автомобильные дилеры собираются изменить закон о защите прав потребителей. Дело в том, что в случае производственного брака машин дилерам приходится самим выплачивать покупателям компенсации, а производители остаются в стороне.

При этом суммы компенсаций иногда в несколько раз превышают изначальную стоимость машины, поскольку за отказ сразу заплатить требуемую клиентом сумму начисляется неустойка.

Недовольные дилеры предлагают уменьшить пени в случае задержки компенсации и не возвращать покупателю всю стоимость машины, если она долго эксплуатировалась.

Президент Ассоциации российских автодилеров Владимир Моженков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что не устраивает продавцов в действующем законодательстве.

"Мы поддерживаем закон о правах потребителя, он хороший. Но есть одно небольшое "но". Если вы попользовались продуктом год, два или даже два с половиной, возникает вопрос амортизации. Дилеры готовы эти автомобили забирать обратно. Но мы настаиваем, что нужно уменьшать стоимость автомобиля на сумму использования потребителем.

Когда идет вопрос о замене, суд зачастую требует, чтобы этот автомобиль был заменен на аналогичный. Но мировой автопром не стоит на месте. Каждый 3-4 года марка обновляется, и часто этого автомобиля уже не существует в природе", – пояснил он.

Эксперт также добавил, что в Германии автомобиль можно заменить в течение шести месяцев, а после этого срока исчисляется амортизация.

Как пишет "Коммерсантъ", список законодательных пробелов ассоциация "Российские автомобильные дилеры" представила в ходе заседания в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей по Петербургу.

Напомним, накануне американский концерн General Motors объявил об отзыве из России автомобилей Aveo, произведенных подразделением Chevrolet. Всего будет отозвано 70,2 тысячи машин, реализованные c 22 ноября 2011 года по 11 сентября 2015 года.

Как уточняет Росстандарт, на автомобилях, подпадающих под отзыв, в некоторых случаях под воздействием экстремально низкой температуры (ниже минус 40 градусов), могут возникнуть трещины в шлангах гидроусилителя рулевого управления, что приведет к подтеканию рабочей жидкости гидроусилителя. На автомобилях будет произведена замена шланга гидроусилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Это не первый случай отзыва автомобилей General Motors в нашей стране. В августе этого года американский производитель сообщил о проблеме в почти 11 тысячах кроссоверах Opel Mokka, в них были дефекты ремней безопасности.