Lexus IS 300h: плюсы и минусы гибридных авто

"Москва рулит": Lexus IS 300h

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова тестирует новый агрессивный Lexus IS 300h, вспоминает историю гибридных автомобилей и рассуждает, за что их стоит любить, а за что нет.

Премиальные седаны от Lexus помолодели, это видно и в смелых дизайнерских линиях, и в технической начинке автомобилей. Сегодняшний Lexus - агрессивный, молодежный, спортивный и… экологичный. Все благодаря маленькой латинской буковке h, обозначающей гибридную силовую установку, то есть привычный двигатель внутреннего сгорания усилен электродвигателем. Казалось бы, вот оно: будущее наступило. Но мало кто знает, что это "будущее" наступило больше ста лет назад.

Фото: porsche.com

Первый гибридный автомобиль с привычной нам схемой "двигатель внутреннего сгорания + электродвигатель" запатентовал в 1905-м году бельгиец Генри Пайпер. Однако еще за пять лет до этого Фердинанд Порше сделал первый серийный гибридный автомобиль, который назывался Lohner-Porsche. Публика тут же окрестила его Semper Vivus ("всегда живой"). И в этом не было никакой издевки: машина с электродвигателем и ДВС могла проехать намного больше, нежели автомобили того времени с классическим бензиновым двигателем.

System Lohner-Porsche Mixte. Фото: porsche.com

Следующий шаг того же производителя - автомобиль System Lohner-Porsche Mixte. В нем было целых четыре электромотора – по одному на каждом колесе, – а двигатель внутреннего сгорания нужен был только для того, чтобы вращать генератор и вырабатывать электроэнергию. И все же гибридные автомобили уступили место простым и дешевым машинам с чадящими бензиновыми двигателями. И "спасибо" за это экологи могут адресовать Генри Форду, конвейеру и модели Ford-T. Дешевая и неприхотливая "Жестянка Лиззи" поставила жирный крест на гибридных автомобилях в начале XX века.

Toyota Prius. Фото: toyota.ru

Очередное возрождение гибридов произошло в 1997 году, и называлось оно Toyota Prius. Эта машина стала самым продаваемым гибридом – 25 тысяч за первый год. И до сих пор Toyota вместе с Lexus лидирует в гибрид-сегменте. Lexus IS 300h стал очередным выстрелом "гибридной промышленности".

Сейчас в сторону гибридов все чаще начинают посматривать и другие мировые автомобильные компании, в чьих линейках тоже появляются экологичные машины.

Фото: Анастасия Трегубова

Плюсы налицо:

Экономия – наш Lexus IS 300h может проехать на одном баке бензина примерно 1300-1400 километров;

Экологичность – минимизирован выброс в атмосферу вредных веществ;

Удобство – в отличие от "чистых" электромобилей, не нужно ждать, пока зарядятся батареи. Заправился бензином на обычной АЗС - и можно ехать дальше.

Но есть и недостатки:



Гибридные установки гораздо сложнее в ремонте и производстве, чем автомобили на ДВС;

Необходимость утилизации аккумуляторных батарей;

Достаточно высокая стоимость автомобилей.

Впрочем, владеть гибридом сейчас модно, поэтому, я уверена, третье поколение Lexus IS 300h будут покупать, тем более, он эволюционировал практически во всех областях. По крайней мере, внешне машины не оставляет равнодушным никого – она либо нравится, либо не нравится. А это и есть признак успешного продукта.

Анастасия Трегубова