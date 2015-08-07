Из-за роста доллара россияне начали скупать автомобили

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В июне-июле вслед за повышением курса доллара в России начал возвращаться спрос на машины. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на исследование интернет-ресурса по продаже автомобилей Auto.ru.

Согласно статистике, к концу июля пользователи разместили на 4 процента больше объявлений, чем в конце июня. Выросло и количество объявлений, которые сняли по причине продажи машины – в последнюю неделю июля их было на 27 процентов больше, чем месяцем ранее. Таким образом, на данный момент по количеству проданных машин рынок вышел на уровень, наблюдавшийся до начала майских праздников.

Эксперты отмечают, что быстрее всего растет спрос на автомобили в классе недорогой масс-маркет и в премиум-классе.

По словам руководителя Auto.ru Романа Абрамова, ажиотажный спрос, вызванный резким изменением курса валют, привел к смещению сезонных пиков продаж.

"Традиционный пик продаж, который приходится на февраль-апрель, произошел раньше – в ноябре-декабре 2014 года. Сейчас мы видим, как в июне-июле возвращается интерес к покупке новых и подержанных авто, следуя за падением рубля, притом что обычно продажи во втором полугодии достигают пика в сентябре-октябре.

"Динамика пользовательского спроса, по нашим данным, свидетельствует о том, что в нестабильной экономической ситуации резкое изменение курса валют способно провоцировать ажиотажный спрос. В свою очередь это приводит к смещению сезонных пиков", – пояснил он.

После резкого подорожания в середине декабря 2014 года, цены на подержанные автомобили до сих пор понемногу снижаются. Автомобили класса С стоят почти столько же, сколько и в начале декабря.

В июле средняя цена на автомобили класса B была 6 процентов выше, чем в начале декабря 2014 года. Относительно пиковой стоимости конца декабря снижение цен составило около 5 процентов.

Класс С стоит на 4 процента дороже, чем в начале декабря, при этом снижение относительно конца декабря составило 8 процентов.

Автомобиль класса D в июле в среднем стоил на 6 процентов больше, чем в начале декабря 2014 года и на 8 процентов меньше, чем на неделе 22–28 декабря.

Единственный сегмент, где снижения цен не наблюдалось – это недорогие кроссоверы. С начала декабря их стоимость выросла на 11 процентов. Премиальные внедорожники сейчас на 6 процентов дороже, чем в начале декабря, относительно пиковой стоимости цена упала на 20 процентов.

Как ранее сообщало m24.ru, по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процентов. Было продано 641,9 тысячи автомобилей против более 1 миллиона автомобилей за аналогичный период прошлого года.

С января по май 2015 года, лидерство на рынке удерживает группа компаний АВТОВАЗ-Renault-Nissan, реализовавшая за 5 месяцев 2015 года 220,8 тысячи машин. Однако, несмотря на первое место в десятке лучших, группа потеряла 30,3 процента продаж, по сравнению с первыми пятью месяцами 2014 года. Ее доля рынка составила 34,4 процента.

На втором месте – Hyundai-KIA с объемом продаж 129,4 тысяч автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, группе компаний удалось реализовать на 13,6 процентов меньше машин.

На третьем – группа Volkswagen, продавшая 66,4 тысяч авто. При этом именно у нее из тройки лидеров самый высокий процент снижения объемов продаж – 40,7 процентов.