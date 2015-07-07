Беспилотные КамАЗы появятся на дорогах в 2017 году

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Автономные российские грузовики КамАЗы появятся на дорогах в 2017 году. В компании "ВИСТ Групп" провели очередной этап испытаний систем дистанционного управления автомобилем, сообщают "Дни.Ру".

Грузовик, оснащенный шестью видеокамерами, радарами и трехмерным лидаром, уверенно двигался по дороге. Испытания проводились в рамках создания роботизированного КамАЗа.

Создание грузового автомобиля-робота – это совместный проект ОАО "КамАЗ", ОАО "ВИСТ Групп" и компании Cognitive Technologies. По планам, в 2017 году запустят пилотный проект на дорогах Республики Татарстан. А завершится проект в 2020 году.

Отметим, что компания "ВИСТ Групп" – лидер российского рынка информационных решений для горнотранспортного оборудования. В частности, компания спроектировала роботизированный карьерный самосвал "БелАЗ", который уже успешно прошел испытания.

Грузовик двигался по специальной трассе, преодолевая подъемы и спуски, выполнял развороты, а также постановку под погрузку и разгрузку.