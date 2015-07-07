Водители стали вдвое чаще пользоваться европротоколом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Число страховых случаев, которые были урегулированы по европротоколу за 2015 год выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас зарегистрирована 81 тысяча случаем, тогда как в прошлом году было 46 тысяч, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



"За весь 2014 год страховое возмещение в рамках прямого возмещения убытков автовладельцы получили в 110 тысячах случаев", - приводит слова Юргенса пресс-служба РСА.



Такой рост связывают с тем, что с августа 2014 года лимит выплат по европротоколу был увеличен с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Также была проведена информационная кампания по популяризации упрощенного оформления мелких ДТП.



Напомним, с 1 июля вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым в случаях, когда нет пострадавших лиц, водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других автомобилей создается препятствие. Иначе придется заплатить штраф - 1 тысячу рублей.

В каких случаях при аварии оформляется Европротокол

"Надеемся, что в большинстве случаев люди будут разъезжаться, заполнив на месте ДТП извещение, чтобы потом получить выплату от страховщика по европротоколу. Как показывает наша статистика, в 80% всех аварий в стране укладываются в лимит 50 тысяч рублей. Средняя выплата в ОСАГО сейчас составляет около 42 тысяч рублей", - добавил Игорь Юргенс.

Помимо этого, РСА планирует запустить мобильное приложение, благодаря которому с помощью телефона можно будет зафиксировать обстоятельства аварии, и передать их в РСА. Отметим, что московские власти намерены сделать подобное приложение - инструкцию о том, как нужно оформлять европротокол.

Ранее сообщалось, что около 11 процентов ДТП в столице оформляются по европротоколу, по России этот показатель равняется 18 процентам. Главное преимущество европротокола в быстром и несложном оформлении документов, которые необходимо предоставить в страховую компанию после дорожного-транспортного происшествия.

Кроме того, замглавы департамента транспорта Андрей Корнеев отметил, что ознакомиться с правилами оформления европротокола можно на сайте департамента транспорта столицы. "Мы уделяем большое внимание популяризации европротокола, рассказываем обо всех нюансах его оформления. Прежде всего потому, что правительство Москвы и департамент транспорта заинтересованы в том, чтобы наше улично-дорожная сеть разгрузилась и чтобы движение транспорта было нормальным", – рассказал он.