Пользователи каршеринга "Делимобиль" смогут ездить по Подмосковью

Фото: m24.ru/Михаил Стпко

На автомобилях оператора каршеринга "Делимобиль" летом можно будет ездить на всей территории Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора компании Станислава Грошова.

"Мы предоставили своим пользователям возможность беспрепятственно передвигаться по всей Московской области в течение летнего периода. Ранее мы расширяли зону пользования сервисом перед майскими праздниками, так как традиционно для многих москвичей это время поездок за город. В течение месяца мы тщательно изучали наиболее востребованные маршруты за пределами города и убедились, что нашим пользователям эта зона комфортна", – рассказал он.

Во время действия акции необходимо будет завершить аренду в пределах МКАД или за пределами МКАД, но не далее 1 километра от станции метрополитена. Если автомобиль находится в Московской области и не передвигается, тарификация идет по режиму ожидания.

По словам Грошова, средняя поездка за город по протяженности составляет 20–40 километров, это чуть больше, чем Малое бетонное кольцо (трасса А107), которым ранее ограничивалось передвижение пользователей. Он не исключил возможность закрепления этой зоны на постоянной основе по итогам лета.

Каршеринг в Москве

Сервис краткосрочной аренды автомобилей под брендом "Делимобиль" начал свою работу в сентябре прошлого года. Сейчас автопарк составляет 500 машин, до конца 2016 года он вырастет втрое.

С 1 июня в компании введен альтернативный тариф, по которому стоимость минуты аренды авто составляет 10 рублей. Тариф предполагает ограничение ответственности клиента, согласно которому в случае ДТП по вине клиента сумма взыскания составит не более 10 тысяч рублей Ограничение ответственности клиента осуществляется за счет средств самой компании. При этом текущий тариф "Делимобиль" – 7 рублей за минуту аренды – является базовым и сохраняет свое действие.