Самым популярным автомобилем в центральной России стал Ford Focus

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Самым популярным легковым автомобилем в Центральном и Северо-Западном федеральных округах стал Ford Focus, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Доля этой модели в обоих округах составляет 2,1 процента.

По состоянию на 1 января 2016 года количество автомобилей этой марки в ЦФО составляло 253,83 тысячи единиц.

Также сообщается, что еще в трех федеральных округах – Дальневосточном, Сибирском и Уральском – самой распространенной иностранной моделью является Toyota Corolla. Во многом это связано с территориальным соседством азиатской части страны с Японией, откуда уже длительное время осуществляется импорт автомобилей с пробегом.

В парке Приволжского округа лидером среди иномарок является внедорожник Chevrolet Niva с долей в 1,9 процента, в Южном ФО – Hyundai Accent (1,8 процента), а в Северо-Кавказском ФО – Toyota Camry (1,4 процента).