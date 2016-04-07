Форма поиска по сайту

07 апреля 2016, 19:21

Транспорт

Темпы регистрации грузовиков в системе "Платон" увеличились в три раза

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

За вторую половину марта средний дневной показатель по регистрации в системе "Платон" увеличился в три раза – до 7,5 тысячи транспортных средств массой свыше 12 тонн. Как сообщает пресс-служба Росавтодора, такой рост обусловлен запуском с 15 апреля ряда изменений в работе системы взимания платы.

Так, отсрочка по внесению платы будет доступна только перевозчикам, которые зарегистрированы в системе не меньше двух месяцев подряд, не имеют просроченных задолженностей, а также установившим на свои транспортные средства бортовые устройства.

С 15 апреля только зарегистрированные владельцы смогут вносить плату в счет возмещения вреда при оформлении маршрутных карт. Это связано с отменой так называемых разовых маршрутных карт, которые были открыты в пик регистрации в системе "Платон" для тех, кто пришел на регистрацию только после начала ее работы в ноябре 2015 года.

Также с 15 апреля будет сокращен с 30 до 7 дней срок действия стандартных маршрутных карт для зарегистрированных пользователей. Изменение вводится для удобства перевозчиков, которым проще работать с краткосрочными маршрутными картами.

Ранее замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов заявил, что в этом году будет установлено более 170 рамок с навесным оборудованием, которые будут выявлять на федеральных трассах грузовики массой более 12 тонн, не зарегистрированные в системе "Платон". Всего на дорогах появится 481 рамка.

При этом он отметил, что число мобильных комплексов, фиксирующих движение грузовиков, останется на прежнем уровне.

автомобили фуры Росавтодор плата Система Платон

