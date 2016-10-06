Индия поставила в Россию самые дешевые автомобили в мире

Фото: bajajquteinternational.com

Продажи индийского автомобиля Bajaj Qute стартовали в России, пишет "Российская газета". Первые экземпляры уже поступают на склады партнеров.

Машину позиционируют как самый дешевый автомобиль в мире. Базовая версия с пленками на боковых окнах обойдется в 330 тысяч рублей. За дополнительные опции придется доплатить 30 тысяч.

В пакет входят отопитель салона, замок водительской двери и боковое остекление, рассказала руководитель департамента коммерческого транспорта компании-дистрибьютора "Ист Вест Моторс" Екатерина Логачева.

Новинка не будет конкурировать среди легковушек. Ее создавали под корпоративный рынок, начиная от курьерьских служб до доставки продуктов питания.

У Bajaj Qute бензиновый мотор объемом 217 кубических сантиметров мощностью 13 лошадиных сил. Автомобиль, который весит 400 кг, способен разгоняться до 70 км/ч и проезжать 260 километров без дозаправки.