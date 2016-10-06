Форма поиска по сайту

06 октября 2016

Российские автомобили могут оснастить "черными ящиками"

Российские автомобили предлагают оснастить "черными ящиками". Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Ожидается, что устройства будут фиксировать информацию о манере вождения водителей и отправлять данные в Госавтоинспекцию. В Минтрансе также предлагают сформировать "Единую государственную среду передачи навигационной информации".

Базой для нее станет система ЭРА-ГЛОНАСС. Некоторые автоэксперты отнеслись к идее скептически, отметив основные недоработки: пока неясно, как будут фиксировать нарушения вроде проезда на красный свет или поворота в неразрешенном месте.

Как сообщают "Известия", по данным ГЛОНАСС можно будет определить только превышение скоростного режима. Однако для этого достаточно камер на дорогах, отметили специалисты.

