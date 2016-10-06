Российские автомобили могут оснастить "черными ящиками"

Российские автомобили предлагают оснастить "черными ящиками". Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Ожидается, что устройства будут фиксировать информацию о манере вождения водителей и отправлять данные в Госавтоинспекцию. В Минтрансе также предлагают сформировать "Единую государственную среду передачи навигационной информации".

Базой для нее станет система ЭРА-ГЛОНАСС. Некоторые автоэксперты отнеслись к идее скептически, отметив основные недоработки: пока неясно, как будут фиксировать нарушения вроде проезда на красный свет или поворота в неразрешенном месте.

Как сообщают "Известия", по данным ГЛОНАСС можно будет определить только превышение скоростного режима. Однако для этого достаточно камер на дорогах, отметили специалисты.