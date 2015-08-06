В электромобилях Tesla нашли уязвимые места

Фото: wikipedia.org

Эксперты по компьютерной безопасности нашли ряд уязвимых мест в электромобилях Tesla Model S. Как отмечает Financial Times, такие уязвимости позволят хакерам получить контроль над машиной.

Отмечается, что специалистам потребовалось получить физический доступ к машине и через кабель подключиться к Ethernet-сети. После этого системами автомобиля можно было манипулировать удаленно.

Так, в ходе испытаний они получили контроль за приборами в кабине машины, произвольно изменяли показания спидометра, заставляя его показывать неправильную скорость, опускали и поднимали боковые окна, запирали и отпирали двери автомобиля, а также включали и выключали электропитание. Тестирование проводилось на скорости 8 километров в час.

По словам старшего специалиста по безопасности фирмы Cloudflare Марка Роджерса, после отключения электричества сработала тормозная система и машина остановилась. При попытке повторить эксперимент на большей скорости не удалось удаленно включить ручной тормоз, но все экраны на приборной панели погасли, а машина перешла на нейтральную скорость и водитель сохранил полный контроль над управлением, что дало ему возможность съехать на обочину.

В компании Tesla заявили, что в ближайшее время выпустят дополнения к программному обеспечению машины.

Отметим, компания Tesla Motors была основана в Калифорнии американским миллиардером Элоном Маском в 2003 году. Инвесторами Tesla Motors также стали сооснователи Google Лоуренс Пейдж и Сергей Брин и вице-президент eBay Джефри Сколл. Первый автомобиль Tesla Roadster был представлен в 2006 году, он мог проехать 200–450 километров без подзарядки и стоил 100 тысяч долларов.

В России первый автомобиль Tesla появился в 2013 году. По данным руководителя российского Tesla-клуба Андрея Врацкого, на середину июня 2014 года в стране насчитывалось 30–40 машин. По его прогнозу, к началу 2015 года их число должно было превысить сотню.

Продажей и обслуживанием автомобилей Tesla на территории России занимается единственный автосалон – moscowteslaclub.ru, который предлагает четыре модели Tesla - Tesla S60, Tesla S85, Tesla S P85 и Tesla S P85D, которые отличаются ценой, мощностью и рядом других технических характеристик. Минимальная стоимость электромобиля Tesla S начинается от 6,4 миллиона рублей.

Отметим, что согласно исследованию, проведенному агентством "Автостат", за первую половину 2015 года в России продали менее 50 электромобилей. Это на четверть меньше, чем год назад.

Почти 70 процентов от этого объема занимает Tesla, за первые шесть месяцев было продано 30 экземпляров. Еще 9 машин приходятся на электромобиль Nissan Leaf, продажи которого, впрочем, выросли на 125 процентов. Оставшиеся 4 автомобиля – это Mitsubishi i-MiEV.

Ранее первый замруководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Михаил Балабанов сообщал, что в следующем году в Москве установят 150 дополнительных зарядных станций для электромобилей. В первую очередь они появятся на транспортно-пересадочных узлах.

Программа по созданию сети зарядных станций для электромобилей в Москве была начата компанией "МОЭСК" в 2011 году. В столице уже открылось более 50 заправок для электромобилей. Сейчас в городе насчитывается более тысячи электрокаров.