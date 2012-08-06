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Наземный транспорт

06 августа 2012, 13:41

На дорогах Москвы появятся новые информационные табло

автомобили инфраструктура опросы наземный транспорт трафик

ИТАР-ТАСС

Новые информационные табло появятся на московских улицах до конца 2012 года. Их установят на подъездах к МКАД, Третьему транспортному и Садовому кольцам в рамках реализации проекта интеллектуальной транспортной системы города.

В режиме реального времени на табло предполагается выводить информацию о загруженности автотрасс, путях объезда заторов и примерный расчет времени движения до конкретного места. Информация будет предоставляться в текстовом и графическом режимах.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предложил водителям принять участие в создании табло. Для этого на официальном сайте ведомства открыт онлайн-опрос, который должен помочь скоординировать действия дорожников и водителей.

Он состоит из четырех вопросов: о типе информации, о содержании сообщений, о месте размещения табло и о том, где проживает участник опроса.

Помимо установки табло в планах центра - организовать доступ к информации о ситуации на дорогах через Интернет и операторов сотовой связи.

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