На улицах Москвы установят еще 500 камер фотовидеофиксации

Фото: m24.ru/Роман Балаев

До конца года на столичных дорогах установят еще 500 камер фотовидеофиксации, сообщил руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"У нас на дорогах Москвы работает 902 комплекса фото- и видеофиксации. До конца года планируется поставить еще 500 камер. Кроме того, у нас есть в наличии 34 передвижных комплексов фото- и видеофиксации и 375 автомобилей с комплексом "ПаркРайт", – цитирует Юрьева Агентство "Москва".

Также он отметил, что ЦОДД начал эксперимент фиксации нарушений правил поворота не из того ряда. Нововведение обслуживают 22 дорожные камеры, установленные на ТТК и МКАД. Еще 83 камеры на МКАД следят за нарушениями на обочинах.

"За полгода 2016 года мы наблюдаем снижение нарушений превышения скорости на 20-40 километров в час в Москве на 15 процентов", – добавил Юрьев.

Камеры ЦОДД начали фиксировать нарушение правил поворота с 15 декабря. Юрьев сообщал, что скорость движения транспорта в местах установки камер, фиксирующих поворот не из того ряда, увеличилась на 11 процентов.