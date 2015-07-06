Как работает первая велополоса в столице

"Утро": В Москве заработала первая выделенка для велосипедистов

В Москве появилась первая выделенка для велосипедистов. Велодорожку протяженностью девять километров организовали на Бульварном кольце, передает телеканал "Москва 24".

Велосипедисты при этом уже стали полноправными участниками дорожного движения. Вдоль выделенки установили знаки, также есть разметка, а опасные участки отмечены красным цветом. Однако пришлось немного сузить проезжую часть - с 3,5 до 3 метров. Впрочем, как уже успела показать практика, на интенсивность движения это не повлияло.

Сами москвичи тоже отмечают плюсы нововведения. "Проблем для движения и для парковки не будет. Я здесь живу, мне ничего не мешает", - отметил местный житель.

"Москва в цифрах": По Бульварному на велосипеде

Велодорожка тянется от Чистопрудного до Никитского бульвара, и ее длина составляет 9 км. Покрыта полоса специальной смесью из пластика и песка, чтобы сцепление было лучше, и в случае опасности велосипедист смог бы вовремя затормозить.

От парковки полоса отделена буферной зоной. Штраф за незаконное проникновение машины на дорожку составляет 2,5 тысячи рублей. Но видно, что автомобилисты соблюдают правила.

"У нас разработана общая схема развития велоструктуры. Где-то это будут велодорожки, где-то это будут велополосы, где-то это будут велопешеходные полосы. Вся инфраструктура у нас положена в единый план, который в течение нескольких лет будет реализовываться", - рассказала замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева.

Отметим, велополоса охватывает пять бульваров: Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский. Она расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородили искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей. Прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.

Как отметили ранее в пресс-службе департамента транспорта, проект реализуется без капитальной реконструкции и дополнительных вложений: размещение полосы выполняется за счет изменения ширины существующих полос и общей оптимизации. "Велополоса создается в рамках ежегодных плановых работ по переразметке улиц", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.