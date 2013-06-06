Мегаполис и Opel Astra OPC: Возможен ли союз

Фото: Анастасия Трегубова

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова пробует "заряженную" версию хэтч-бэк Opel Astra и гоняет его по московским дорогам

На этот раз ко мне на тест-драйв попал хот-хэтч Opel Astra OPC. "Горячие" хэтчбеки - это так называемые "заряженные" версии стандартных модификаций малого или гольф-классов. Особенной популярностью такие автомобили пользуются у продвинутых и энергичных молодых людей.

"Спорткомпакты" хорошо уживаются в городских условиях благодаря своим габаритам, но стоить отметить, что владельцы таких машин жертвуют немалой долей комфорта из-за жесткой подвески и спортивного характера.

Предыдущая Astra OPC обладала двухлитровым турбомотором мощностью 240 л.с., но отличалась посредственной управляемостью. Новому поколению добавили "прыти" и прибавили 40 лошадей. И теперь производители уверяют, что на таком автомобиле будет не стыдно отправиться на гоночный трэк.

Также разработчики надеются, что новая Astra играюче положит "на лопатки" многих конкурентов. В первую очередь, по соотношению мощности и драйва к стоимости.

Но аналогичные хвалебные характеристики дают своим моделям все производители, в семье которых есть заряженный хэтчбек. А их не мало: Focus ST, GOLF GTI, Mazda MPS, Civic Type-R... Список можно продолжать долго. Так что Astra предстоит нелегкая борьба на рынке.

Фото: Анастасия Трегубова

Выглядит OPC действительно стильно: фирменный заводской обвес, 20-е диски на широкой резине, тормоза Brembo, спойлер, огромные воздухозаборники. Причем внешние детали работают не только на публику. Они в том числе отвечают за аэродинамику, прижимную силу и, как результат, за управляемость.

Первое, на что обращаешь внимание, когда садишься за руль, – это спортивные сиденья-"ковши" с отменной боковой поддержкой. Регулируются они аж по 18 позициям. Правда, почти все настройки механические.

В общем, к интерьеру вопросов не возникает, разве что обилие кнопок на центральной консоли может немного смутить. Можно было бы смело сократить их количество раза в два.

Завожу мотор, пытаюсь пристегнуться, но не тут-то было: ремень безопасности находится очень далеко сзади. Чтобы дотянуться до него, нужна определенная сноровка. Это явный минус.

Фото: Анастасия Трегубова

Ладно, поехали! Коробка переключения передач только одна – шестиступенчатая механика. Сначала пришлось к ней привыкнуть, но потом она действительно порадовала. Передачи у машины длинные, и можно спокойно ехать на второй со скоростью 60 километров в час.

Хотя в целом шумоизоляция хорошая, внутри вы постоянно будете слышать гул двигателя, особенно на низких оборотах. Что ж, громкая музыка поможет с этой проблемой, тем более в топовых моделях установлена аудиосистема INFINITI c высококачественными динамиками и сочным звуком.

Правда, развернуться на узких московских улицах мне приходилось с двух, а то и с трех попыток. Все потому, что диаметр разворота примерно 11,5, а руль тяжеловат.

К бордюрам также стоит подъезжать аккуратно, иначе можно оставить на них бампера: дорожный просвет меньше 14 см.

Мне стало интересно: может, "заряженый" хэтчбек удивит своими спортивными качествами? На специальной площадке машина не показала выдающихся результатов. До 100 километров в час мы разогнались за 7,5 секунд. Правда, можно сделать поправку на неидеальное дорожное покрытие. Все-таки заявленные 6 секунд до сотни достигались практически в лабораторных условиях. Провели тест на препятствие, объехали без проблем на высокой скорости.

При этом надо отметить, что вся электроника будет помогать водителю справляться с управлением при возникновении непредвиденной ситуации.

Новая Astra OPC - конечно, не гоночный болид, но обладает яркой харизмой, спортивным характером и может добавить своему владельцу адреналина. Для обычных повседневных поездок вряд ли это идеальный вариант. В меру жесткая, не очень маневренная, да еще и механика. Но если уже полюбишь эту машину такой, какая она есть, вряд ли сможешь с ней расстаться.

Анастасия Трегубова