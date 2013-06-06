Автопроизводители получат от мэрии льготы за 5 млрд

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы снизит до 13,5% налог на прибыль для автопроизводителей, занимающихся сборкой машин на столичных площадках. Льгота будет действовать пять лет – до 2018 года. Но уже в первый год инвестор должен вложить в производство 5 млрд рублей. Об этом M24.ru рассказал глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров. В столице с 2008 года уже действовал закон с аналогичными льготами. Однако 1 января 2013 года он утратил силу.

Теперь власти разработали новый документ "Об установлении ставки налога на прибыль для организаций, осуществляющих на территории города Москвы производство легковых автомобилей". От прежнего он отличается тем, что для получения льгот автомобильная компания должна будет подтвердить модернизацию производства в нарастающем темпе. За первый налоговый период - один год - сумма вложений должна быть не ниже 5 млрд рублей, за два первых – не менее 9 млрд. Сумма инвестиций за три года должна достичь 12 млрд рублей, за четыре – 13 млрд, а за пять лет – 14 млрд рублей.

Новый документ рассчитан в первую очередь на два предприятия — ОАО "Автофрамос", собирающее машины Renault Logan, Sandero и Duster на территории бывшего завода "Москвич", и ООО "МосАвтоЗИЛ" - созданного в 2012 году СП "Сбербанка" и правительства Москвы. К слову, "Автофрамос" получал налоговые льготы и по предыдущему московскому закону. Чистая прибыль компании в 2011 году составила 3,74 млрд рублей. Если за 2012 год она не уменьшилась, экономия по налогу на прибыль для предприятия может составить не менее 24 млн рублей в год.

Что касается сумм инвестиций, которые потребует правительство взамен на льготы, для автобизнеса эти цифры вполне реальны, пояснил M24.ru член бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Александр Крутов. К слову, в апреле 2013 года компания Renault обещала инвестировать в московскую площадку 20 млрд рублей за семь лет. В этом году Renault планирует увеличить производство автомобилей на "Автофрамосе" до 188 тысяч штук, то есть на 12,3%. Что касается ООО МосАвтоЗИЛ», глава «Сбербанка» Герман Греф недавно заявлял, что на первом этапе предприятие будет производить 50 тысяч автомобилей в год. Соглашение с мэрией подразумевает инвестиции порядка 12 млрд рублей. Предполагалось, что на «ЗИЛе» будут выпускать автомобили Fiat, Hyundai, Iveco.

Между тем по словам Алексея Комиссарова, некоторые договоры уже находятся на стадии подписания. "Пока могу сказать только, что здесь будут производить легковой коммерческий транспорт", - пояснил чиновник.

"Renault в России приветствует инициативы правительства по улучшению инвестиционного климата в области промышленности, - сообщили в пресс-службе компании, добавив, правда, что о законопроекте не слышали.

По мнению депутата Мосгордумы Александра Крутова, предыдущая "пятилетка" налоговых льгот для "Автофрамоса" оправдала себя. "Поэтому Мосгордума, очевидно, поддержит новую инициативу правительства, - отметил он. - Москве нужны новые рабочие места для квалифицированных специалистов".

Предполагается, что законопроект, если его поддержат депутаты, будет распространяться на договоры, заключенные с 1 января 2013 года, и будет действовать до 1 января 2018 года.

Мария Решетникова, Маргарита Верховская