Более 20 тысяч автомобилей Suzuki Grand Vitara отзовут в России

Фото: suzuki-motor.ru

Более 20 тысяч автомобилей Suzuki Grand Vitara отзовут с российского рынка, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идет о машинах, реализованных с 30 сентября 2008 года по 3 марта 2015 года. Поводом стала недостаточная прочность заднего вала переключения передач. Если он поломается, переключение передач механической коробки во время использования станет невозможным.

На всех автомобилях Suzuki Grand Vitara заменят задний вал переключения передач. Все ремонтные работы для владельцев проведут бесплатно. Для этого им нужно предоставить машину в ближайший дилерский центр.