Женщины предпочитают классические цвета машин

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Женщины предпочитают черные, серые, белые, голубые и синие автомобили. К такому выводу пришли сотрудники столичной Госавтоинспекции, проанализировав цветовые предпочтения автовладелиц в преддверии 8 марта.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, лидерами рейтинга стали классические цвета – черный (21,9%), серый (21,4%), белый (20,7%), голубой (14%), синий (9%) цвета. А вот красный цвет машин предпочитают 8,3% автоледи. Желтый, оранжевый и фиолетовый также не столь популярны. Все вместе они собрали 3%.

Добавим, за последние 10 лет в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции города водительские права получили более 2,6 миллиона женщин.

Ранее сообщалось, что женщины чаще мужчин получают наслаждение от процесса управления автомобилем. Согласно результатам исследования, 39% россиян регулярно ездят за рулем. При этом водителей-мужчин почти в четыре раза больше, чем водителей-женщин – 65% и 17% соответственно.

Оказалось, что почти три четверти опрошенных мужчин получают удовольствие от вождения, среди женщин таких больше – 80%.

Впрочем, есть вещи, которые раздражают во время пути представителей обоих полов. Чаще всего – неуважительное поведение других водителей. А 3% мужчин признались, что их раздражают женщины за рулем.